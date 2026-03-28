Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Глава IBU заявил о нежелании возвращать россиян на международную арену

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин во время визита на чемпионат Украины по биатлону заявил, что организация не хочет возвращать российских спортсменов на международные старты.

«Мы продолжаем стоять на своём. Поскольку военный конфликт продолжается, мы не хотим возвращать российских спортсменов на соревнования. Россияне протестуют в CAS, у нас есть оппозиция, мы защищаемся. Посмотрим, что будет. Будет ли слушание? Думаю, через несколько месяцев оно состоится», – цитирует Далина «Суспiльне спорт».

Ранее стало известно, что российская сторона подала в CAS апелляцию в связи с недопуском до международных турниров.

