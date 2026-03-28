Глава IBU заявил о нежелании возвращать россиян на международную арену

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин во время визита на чемпионат Украины по биатлону заявил, что организация не хочет возвращать российских спортсменов на международные старты.

«Мы продолжаем стоять на своём. Поскольку военный конфликт продолжается, мы не хотим возвращать российских спортсменов на соревнования. Россияне протестуют в CAS, у нас есть оппозиция, мы защищаемся. Посмотрим, что будет. Будет ли слушание? Думаю, через несколько месяцев оно состоится», – цитирует Далина «Суспiльне спорт».

Ранее стало известно, что российская сторона подала в CAS апелляцию в связи с недопуском до международных турниров.