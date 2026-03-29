Анастасия Халили одержала победу в марафоне на ЧР-2026 по биатлону в Увате

Российская биатлонистка Анастасия Халили выиграла женскую гонку на 30 км в рамках чемпионата России – 2026 в Увате. Халили прошла дистанцию за 1:32.06,4, допустив при этом восемь промахов на восьми огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Уват
Женщины. Марафон 30 км
29 марта 2026, воскресенье. 09:30 МСК
Серебряным призёром гонки стала Анастасия Томшина, которая отстала от победительницы на финише на 12,2 секунды (5 промахов). Замкнула тройку призёров Виктория Сливко с отставанием 18,3 секунды (3 промаха).

Биатлон. Чемпионат России – 2026. Уват. Марафон, 30 км. Женщины:

1. Анастасия Халили (Московская область) – 1:32.06,4 (8 промахов).
2. Анастасия Томшина (Сахалинская область – Красноярский край) +12,2 (5).
3. Виктория Сливко (Тюменская область) +18,3 (3).
4. Анастасия Шевченко (Свердловская область) +42,8 (3).
5. Юлия Коваленко (Красноярский край) +1.11,9 (5).
6. Ирина Казакевич (Свердловская область) +1.15,5 (9).
7. Инна Терещенко (Свердловская область) +1.28,8 (7).
8. Анастасия Гришина (Новосибирская область – Алтайский край) +2.03,3 (6).

Календарь чемпионата России - 2026
Материалы по теме
Самая адская гонка в российском биатлоне не напугала Халили. Карим – просто мощь!
Самая адская гонка в российском биатлоне не напугала Халили. Карим – просто мощь!
