Анастасия Халили одержала победу в марафоне на ЧР-2026 по биатлону в Увате

Российская биатлонистка Анастасия Халили выиграла женскую гонку на 30 км в рамках чемпионата России – 2026 в Увате. Халили прошла дистанцию за 1:32.06,4, допустив при этом восемь промахов на восьми огневых рубежах.

Серебряным призёром гонки стала Анастасия Томшина, которая отстала от победительницы на финише на 12,2 секунды (5 промахов). Замкнула тройку призёров Виктория Сливко с отставанием 18,3 секунды (3 промаха).

Биатлон. Чемпионат России – 2026. Уват. Марафон, 30 км. Женщины:

1. Анастасия Халили (Московская область) – 1:32.06,4 (8 промахов).

2. Анастасия Томшина (Сахалинская область – Красноярский край) +12,2 (5).

3. Виктория Сливко (Тюменская область) +18,3 (3).

4. Анастасия Шевченко (Свердловская область) +42,8 (3).

5. Юлия Коваленко (Красноярский край) +1.11,9 (5).

6. Ирина Казакевич (Свердловская область) +1.15,5 (9).

7. Инна Терещенко (Свердловская область) +1.28,8 (7).

8. Анастасия Гришина (Новосибирская область – Алтайский край) +2.03,3 (6).