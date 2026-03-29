Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Карим Халили победил в рейтинге СБР сезона-2025/2026, Бажин — второй
Призёр Олимпиады-2022 Карим Халили стал первым в итоговой версии рейтинга Союза биатлонистов России (СБР) в сезоне-2025/2026. Один из лидеров сборной страны набрал 1427 очков, а Кирилл Бажин стал вторым (1360). Учитывалось не менее трёх лучших результатов в олимпийских дисциплинах на ЧР, а также 23 лучших гонки из числа оставшихся гонок.

Биатлон. Рейтинг СБР — 2025/2026, мужчины:

1. Карим Халили (Московская область) — 1427 очков.
2. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 1360.
3. Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 1151.
4. Александр Поварницын (Тюменская область) — 1106.
5. Александр Корнев (Удмуртия) — 1061.
6. Евгений Сидоров (Красноярский край) — 897.
7. Алексей Вагин (ХМАО-Югра) — 880.
8. Роман Ерёмин (Новосибирская область) — 878.
9. Савелий Коновалов (Свердловская область) — 832.
10. Александр Логинов (Тюменская область) — 830.

Материалы по теме
Халили совершила невозможное и выгрызла золото марафона. Роскошный финал сезона! Халили совершила невозможное и выгрызла золото марафона. Роскошный финал сезона!
Самая адская гонка в российском биатлоне не напугала Халили. Карим – просто мощь! Самая адская гонка в российском биатлоне не напугала Халили. Карим – просто мощь!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android