Карим Халили победил в рейтинге СБР сезона-2025/2026, Бажин — второй

Призёр Олимпиады-2022 Карим Халили стал первым в итоговой версии рейтинга Союза биатлонистов России (СБР) в сезоне-2025/2026. Один из лидеров сборной страны набрал 1427 очков, а Кирилл Бажин стал вторым (1360). Учитывалось не менее трёх лучших результатов в олимпийских дисциплинах на ЧР, а также 23 лучших гонки из числа оставшихся гонок.
Биатлон. Рейтинг СБР — 2025/2026, мужчины:
1. Карим Халили (Московская область) — 1427 очков.
2. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 1360.
3. Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 1151.
4. Александр Поварницын (Тюменская область) — 1106.
5. Александр Корнев (Удмуртия) — 1061.
6. Евгений Сидоров (Красноярский край) — 897.
7. Алексей Вагин (ХМАО-Югра) — 880.
8. Роман Ерёмин (Новосибирская область) — 878.
9. Савелий Коновалов (Свердловская область) — 832.
10. Александр Логинов (Тюменская область) — 830.