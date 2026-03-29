Карим Халили победил в рейтинге СБР сезона-2025/2026, Бажин — второй

Призёр Олимпиады-2022 Карим Халили стал первым в итоговой версии рейтинга Союза биатлонистов России (СБР) в сезоне-2025/2026. Один из лидеров сборной страны набрал 1427 очков, а Кирилл Бажин стал вторым (1360). Учитывалось не менее трёх лучших результатов в олимпийских дисциплинах на ЧР, а также 23 лучших гонки из числа оставшихся гонок.

Биатлон. Рейтинг СБР — 2025/2026, мужчины:

1. Карим Халили (Московская область) — 1427 очков.

2. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 1360.

3. Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 1151.

4. Александр Поварницын (Тюменская область) — 1106.

5. Александр Корнев (Удмуртия) — 1061.

6. Евгений Сидоров (Красноярский край) — 897.

7. Алексей Вагин (ХМАО-Югра) — 880.

8. Роман Ерёмин (Новосибирская область) — 878.

9. Савелий Коновалов (Свердловская область) — 832.

10. Александр Логинов (Тюменская область) — 830.