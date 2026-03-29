Наталия Шевченко заняла первое место в рейтинге СБР сезона-2025/2026

Победительница общего зачёта Кубка России по биатлону Наталия Шевченко стала первой в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) в сезоне-2025/2026 по итогам 37 гонок. Она набрала 1405 очков. В топ-3 также попали Кристина Резцова (1338) и Виктория Сливко (1165).

Биатлон. Рейтинг СБР — 2025/2026, женщины:

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 1405 очков.

2. Кристина Резцова (Московская область) — 1338.

3. Виктория Сливко (Тюменская область) — 1165.

4. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 975.

5. Юлия Коваленко (Красноярский край) — 963.

6. Анастасия Халили (Московская область) — 927.

7. Анастасия Гришина (Новосибирская область) — 908.

8. Елизавета Бурундукова (Башкортостан) — 875.

9. Инна Терещенко (Свердловская область) — 854.

10. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — 816.