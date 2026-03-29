Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Наталия Шевченко заняла первое место в рейтинге СБР сезона-2025/2026

Комментарии

Победительница общего зачёта Кубка России по биатлону Наталия Шевченко стала первой в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) в сезоне-2025/2026 по итогам 37 гонок. Она набрала 1405 очков. В топ-3 также попали Кристина Резцова (1338) и Виктория Сливко (1165).

Биатлон. Рейтинг СБР — 2025/2026, женщины:

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 1405 очков.
2. Кристина Резцова (Московская область) — 1338.
3. Виктория Сливко (Тюменская область) — 1165.
4. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 975.
5. Юлия Коваленко (Красноярский край) — 963.
6. Анастасия Халили (Московская область) — 927.
7. Анастасия Гришина (Новосибирская область) — 908.
8. Елизавета Бурундукова (Башкортостан) — 875.
9. Инна Терещенко (Свердловская область) — 854.
10. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — 816.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android