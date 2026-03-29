«Сомнения в победе были». Анастасия Халили — о золоте марафона на ЧР-2026

Биатлонистка Анастасия Халили высказалась о своём выступлении в марафоне на 30 км в рамках чемпионата России — 2026, где она стала первой. Халили отметила, что из-за промаха на заключительном рубеже не была уверена в собственном успехе.

«Сейчас был ветер на рубеже. Я допустила три промаха на стойке: передержала первый выстрел, и пошёл тремор по мышцам. Сомнения в победе были. До длинного спуска мне надо было догнать девчонок, затем я поймала эту скорость, включилась на подъёме. Услышала, что Настя Томшина пыталась меня достать. На последний спуск ушла с небольшим просветиком», — приводит слова Халили «Матч ТВ».

Ранее победу в марафоне на 40 км одержал её супруг Карим Халили.