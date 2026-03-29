Виктория Сливко дала оценку марафону на ЧР-2026 в Увате

Российская биатлонистка Виктория Сливко высказалась по поводу выступления в марафоне на 30 км в рамках чемпионата России — 2026 в Увате. Она стала третьей, проиграв на финишных отрезках дистанции борьбу за золото.

«Сейчас был самый тяжёлый марафон в жизни. Моё самочувствие неоптимальное. Чувствую себя немного больной. Шансов с Халили не было, но с Томшиной можно было бороться. Мы с ней из последних сил держались. Я начала переживать за четвёртое место, ноги начало сводить. Гонка далась очень тяжело», — приводит слова Сливко «Матч ТВ».

Золото досталось Анастасии Халили, которая допустила восемь промахов.