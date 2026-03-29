Олимпийский чемпион по биатлону подписал контракт с велокомандой

Французский биатлонист, олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Эмильен Жаклен стал членом велокоманды Decathlon-CMA CGM. Об этом сообщили в RMC Sport.

Известно, что Жаклен продолжит биатлонную карьеру. На данный момент идёт подготовка личного плана спортсмена вместе со сборной Франции по биатлону. Как отмечает директор велокоманды Жан-Батист Кикле, Жаклену необходимо будет снизить мышечную массу.

«Биатлон — крайне взрывной вид спорта. Наша цель — расширить его атлетический потенциал, добавив работу на отрезках по 10, 20 или 30 минут. Мы не ставим задачу целенаправленного похудения, так как он уже в хорошей форме, без лишнего жира. За счёт корректной силовой работы и увеличения аэробных объёмов, вероятно, произойдёт естественное снижение мышечной массы верхней части тела. Но важно сохранить его техническую и физическую базу для лыж. Жаклен остаётся взрывным спортсменом, и это нельзя потерять.

Ему 30 лет, впереди Олимпиада-2030, поэтому мы строим проект максимально разумно. Уже намечены этапы, которые в перспективе могут привести к участию в профессиональном туре. Это не исключено. Но мы не будем бросать его в огонь без подготовки и без учёта его основной карьеры», — приводит слова Кикле RMC Sport.