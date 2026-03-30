Эмильен Жаклен озвучил мечту, которую хочет реализовать в карьере

Эмильен Жаклен озвучил мечту, которую хочет реализовать в карьере
Французский биатлонист Эмильен Жаклен поделился планами на будущее и признался, что победа на домашней Олимпиаде‑2030 — его главная цель.

«Олимпиада‑2030 — моя мечта. Я знаю, где хочу быть через четыре года, но не знаю, какой путь выберу. В краткосрочной перспективе я уже заново открыл для себя любовь к своему спорту. Хочу продолжать в том же духе на самом высоком уровне. Я больше смотрю в будущее в долгосрочной перспективе, Олимпийские игры 2030 года — моя мечта. Конечно, эти две медали [Игр‑2026] великолепны, но в этом году, думаю, я несколько раз упускал победу. Поэтому я очень хочу завоевать золото в 2030‑м.

Впереди четыре года, приходится многим жертвовать в повседневной жизни. Сезон занимает 11 месяцев из 12. Я знаю, где хочу быть через четыре года, но не знаю, какой путь выберу, чтобы оказаться там… Возможно, будут другие проекты и желания, но всегда на самом высоком уровне», — приводит слова Жаклена BeIn Sports.

На счету Жаклена одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медаль на Олимпийских играх 2022 и 2026 годов.

Материалы по теме
Жаклен рассказал, почему использовал четвёртый патрон на стрельбе во время супермикста
