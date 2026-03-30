Кентен Фийон Майе не исключил участия в домашних Олимпийских играх

33-летний французский биатлонист Кентен Фийон Майе подтвердил планы продолжить спортивную карьеру и не исключил участия в Олимпийских играх — 2030, которые пройдут во Франции.

«Меня мотивируют победы в гонках, и, если я остаюсь ещё на четыре года, то не только ради двух недель на Играх. Меня интересует всё в комплексе: подготовка, насколько я буду вкладываться в это и сам процесс, которым я увлечён. Первая важная задача, которую я перед собой поставил, — восстановить хорошую статистику в стрельбе, пересмотреть технику и сделать это своим преимуществом. Я понимаю, что, как только сделаю это, передо мной откроется ещё больше возможностей, как четыре года назад. И, конечно, я думаю, что с учётом моей формы на лыжне я более чем способен бороться за титул в общем зачёте Кубка мира», — приводит слова Фийона Майе Le Dauphine.