30-летний биатлонист Никита Поршнев объявил о завершении карьеры

Комментарии

Российский биатлонист Никита Поршнев объявил о завершении карьеры. Спортсмен сообщил об этом после финиша на XIII Югорском лыжном марафоне в Ханты-Мансийске, соорганизатором и генеральным спонсором которого выступает ВТБ.

«Я понял, что в данный момент я уже не смогу выполнять тот объём работы, который я должен выполнять, по состоянию здоровья, плюс семья, дом – первоочередное», – приводит слова Поршнева ТАСС.

30-летний Поршнев является бронзовым призёром чемпионата мира – 2019 в эстафете. Также в активе биатлониста есть серебряная медаль чемпионата Европы – 2022 в спринте и золото Универсиады-2019. Поршнев несколько раз становился чемпионом России, обладателем Кубка России.

