Лиза Виттоцци подвела итоги выступления в сезоне-2025/2026

Олимпийская чемпионка – 2026 итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци подвела итоги своего выступления в сезоне-2025/2026, отметив огромную роль победы на домашней Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Сезон-2025/2026 — сезон возвращения. Если я на минуту остановлюсь и подумаю обо всём, что произошло, мне всё ещё трудно в это поверить. Были моменты, когда я глубоко сомневалась в себе. Моё тело не отвечало так, как я хотела, и некоторые дни казались мне слишком тяжёлыми. Дни, когда я не знала, смогу ли когда-нибудь снова вернуться к себе прежней.

Я чувствовала себя одинокой, даже когда на самом деле не была одна. И самой тяжёлой битвой была именно борьба с самой собой. Но внутри меня было что-то, что никогда не переставало верить. Тонкая нить — иногда хрупкая, но её невозможно было разорвать. Я продолжала бороться шаг за шагом, пока не достигла своей мечты: олимпийского золота. Это был не просто результат. Это было возрождение.

Спасибо тем, кто был рядом, кто никогда не переставал верить, даже когда всё казалось застойным и когда лишь немногие видели то, что я чувствовала внутри. Эта победа имеет другой вкус. Это завершение круга, вишенка на торте карьеры, на которую я сегодня смотрю с любовью, благодарностью и гордостью.

Бесконечно благодарна! Спасибо!» – написала Виттоцци в социальных сетях.

31-летняя Виттоцци завоевала золотую и бронзовую медали на домашней Олимпиаде-2026 в Италии. В общем зачёте Кубка мира – 2025/2026 итальянка заняла третье место (935 очков), победу одержала француженка Лу Жанмонно (1135 очков).