«Наш спорт стал более масштабным». Симон — о росте популярности биатлона во Франции

Трёхкратная олимпийская чемпионка французская биатлонистка Жулия Симон поделилась мнением о росте популярности биатлона во Франции, отметив, что большую роль в этом сыграли победы Мартена Фуркада.

«Наш спорт стал более масштабным. Появился такой чемпион, как Мартен Фуркад, который стал известен широкой публике. А затем сыграло роль и то, что биатлон стали бесплатно показывать по телевизору и он демонстрирует большие рейтинги, которые ещё и продолжают расти.

Ещё биатлон приносит медали, а французы любят побеждать, поэтому они следят за спортом, где французы выигрывают», – приводит слова Симон Ski-Nordique.