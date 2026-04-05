Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев рассказал, когда будет принято решение по допуску россиян в биатлоне.

– Как обстоят дела с возможным допуском россиян? Как-то мы долго отправляли апелляцию в CAS.

– Апелляция отправилась быстро. Это CAS долго её ставил. Существуют процедуры по ускоренному и стандартному рассмотрению. Лыжники пошли по ускоренной, но для того, чтобы это случилось, необходимо согласие другой стороны. Международная федерация лыжных гонок дала на это согласие, поэтому они быстро рассмотрели. IBU не дал.

Сейчас во второй половине апреля должно состояться заседание CAS. Считаю, что это будет определяющее решение, мы поймём, как будет дальше разворачиваться ситуация. Давайте дождёмся, развилок очень много. Надеюсь, что движение позитивное пойдёт.

– Болельщики шутят, что с учётом отношения международных федераций к нам биатлонистов и легкоатлетов допустят в последнюю очередь. Согласны ли с этим?

– Давайте решения CAS дождёмся, — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.