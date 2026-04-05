«На погоду мы не можем влиять». Ростовцев — об отмене этапа Кубка Содружества в Мурманске

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев высказался об отмене шестого этапа Кубка Содружества в Мурманске. Причиной отмены мероприятия стало отсутствие в городе снега, что повлияло и на другие спортивные соревнования.

– Сильно ли смазалась концовка сезона из-за отмены этапа Кубка Содружества в Мурманске?

– Конечно, смазалась. Финальной точки не получилось. Всё-таки там ожидалась яркая борьба. И в зачёте Кубка Содружества была конкуренция, и в рейтинге СБР у женщин была конкуренция. В тотале Кубка Содружества было буквально одно очко между Наталией и Кристиной. Получилось как получилось. Ничего с этим не сделаешь. Мы на многое можем влиять, но не на погоду, — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.