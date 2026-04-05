Вице-президент СБР Ростовцев ответил на претензию лидера сборной Беларуси Смольского

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев отреагировал на претензию белорусского биатлониста Антона Смольского, который выразил недовольство отменой финала Кубка Содружества по биатлону в Мурманске. Спортсмен заявил, что в России много мест, где можно было бы провести соревнования.

– После отмены этапа Кубка Содружества в Мурманске Антон Смольский сказал, что если бы он немного выигрывал у Латыпова в общем зачёте, то в СБР нашли бы, когда и где провести этап. Что можете ответить на это?

– Это не так, потому что в проведении соревнований задействовано большое количество людей. Не только спортсмены, тренеры и сервис, который приезжает. Порядка 100 человек обеспечивают создание и трансляцию телевизионной картинки. Они должны приехать и привезти с собой оборудование. Когда мы проводили в прошлом сентябре в Красноярске летний чемпионат России и летний Кубок Содружества, «Матч» довозил какое-то оборудование с других территорий, несмотря на прекрасное наследие Универсиады. В Мурманске такого оборудования нет.

Это громадная логистика. За два дня повернуть этот поток и направить в другое место практически невозможно. Можно было подобное сделать, но нигде не было гарантии о том, что тёплая погода позволила бы провести гонки. Поэтому нет, я с Антоном тут не соглашусь. Просто надо немножко понимать, что в организации и проведении этих мероприятий задействовано большое количество людей, техники и оборудования, — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.