Биатлон Новости

«Это к нему вопрос». Вице-президент СБР — о причинах ухода Юрия Каминского из сборной

«Это к нему вопрос». Вице-президент СБР — о причинах ухода Юрия Каминского из сборной
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев рассказал о причинах ухода Юрия Каминского с поста старшего тренера сборной России по биатлону.

– В сборной России в предстоящем сезоне планируются изменения. Тренерский штаб покинул Юрий Каминский. По какой причине он принял такое решение? Потому что он сделал в СМИ неоднозначное заявление.
– Я не читал это заявление. Мы с Юрием Михайловичем спокойно и конструктивно всегда общались. В марте во время чемпионата России тоже поговорили. Он предупредил, что заканчивает работу со сборной, потому что именно после чемпионата России у нас идёт основная подготовительная работа к следующему сезону и олимпийскому циклу: уточнение календарных планов, графиков подготовки, формирование списка кандидатов в сборную, формирование команды на централизованную подготовку, распределение ставок спортсменов, инструкторов, которые даёт Центр спортивной подготовки. Очень много большой работы, и Юрий Михайлович, понимая, что старший тренер сборной команды здесь ключевая фигура, сказал, что заканчивает работать. По какой причине? Это к нему вопрос.

– Планируются ли ещё какие-то изменения в тренерском штабе?
– У нас также закончил работу со сборной командой Артём Евгеньевич Истомин. Он ещё перед началом сезона говорил, что переходит работать в регион – главным тренером в ХМАО-Югра. Павел Валерьевич Максимов, тренер по стрельбе в мужской команде Б, закончил работать со сборной и переходит работать в регион, — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Материалы по теме
«Россияне были бы в топ-6 на международном уровне». Интервью с вице-президентом СБР
Эксклюзив
«Россияне были бы в топ-6 на международном уровне». Интервью с вице-президентом СБР
