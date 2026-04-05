«Это к нему вопрос». Вице-президент СБР — о причинах ухода Юрия Каминского из сборной

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев рассказал о причинах ухода Юрия Каминского с поста старшего тренера сборной России по биатлону.

– В сборной России в предстоящем сезоне планируются изменения. Тренерский штаб покинул Юрий Каминский. По какой причине он принял такое решение? Потому что он сделал в СМИ неоднозначное заявление.

– Я не читал это заявление. Мы с Юрием Михайловичем спокойно и конструктивно всегда общались. В марте во время чемпионата России тоже поговорили. Он предупредил, что заканчивает работу со сборной, потому что именно после чемпионата России у нас идёт основная подготовительная работа к следующему сезону и олимпийскому циклу: уточнение календарных планов, графиков подготовки, формирование списка кандидатов в сборную, формирование команды на централизованную подготовку, распределение ставок спортсменов, инструкторов, которые даёт Центр спортивной подготовки. Очень много большой работы, и Юрий Михайлович, понимая, что старший тренер сборной команды здесь ключевая фигура, сказал, что заканчивает работать. По какой причине? Это к нему вопрос.

– Планируются ли ещё какие-то изменения в тренерском штабе?

– У нас также закончил работу со сборной командой Артём Евгеньевич Истомин. Он ещё перед началом сезона говорил, что переходит работать в регион – главным тренером в ХМАО-Югра. Павел Валерьевич Максимов, тренер по стрельбе в мужской команде Б, закончил работать со сборной и переходит работать в регион, — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.