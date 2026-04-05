«Лидеры были в порядке. Молодёжь заиграла». Вице-президент СБР — об итогах сезона

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев дал оценку завершившемуся сезону.

– Совсем недавно завершился сезон. Как можете оценить его итоги?

– B целом положительно. Понятно, что у каждого спортсмена что-то получилось или не получилось. Но итоги нужно оценивать исходя из тех задач, которые были на сезон. Я считаю, что две наши главные задачи – это готовность наших лидеров в случае выступления на Олимпийских играх, а также поиск и подготовка резерва нашим лидерам. Могу сказать, что наши лидеры Анастасия Халили, Наталия Шевченко, Кристина Резцова, Карим Халили, Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин в хорошем состоянии. При реализации данного состояния – это был бы топ-6 на международном уровне, с моей точки зрения.

Лидеры у нас были в порядке, молодёжь заиграла. Даже этим спортсменам навязывают конкуренцию. У нас есть Савелий Коновалов, Дмитрий Евменов, Ярослав Конкин, Инна Терещенко, Вика Метеля, Юлия Коваленко и так далее. Надеюсь, что они в следующий олимпийский цикл ещё больше будут добавлять и прогрессировать. С оптимизмом смотрю на перспективу 2030 года, — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.