Вице-президент СБР Ростовцев заявил, что не будет кандидатом на пост главы федерации

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы организации.

– Немного о выборах в СБР. Какие кандидатуры планируются? Пойдёт ли Майгуров на второй срок?

– Это вопрос к нему. Сейчас, по-моему, исполком СБР буквально недавно принял решение о проведении отчётно-выборной конференции 10 июня. Согласно уставу СБР, по-моему, за 15 дней будет регистрация кандидатов в президенты.

– Вы не хотите выдвинуть свою кандидатуру?

– Я не буду выдвигать. Точно нет (смеётся). Мне очень комфортно. Нравится то, чем я сейчас занимаюсь, — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.