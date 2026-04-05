Главная Биатлон Новости

Вице-президент СБР сравнил скорость стрельбы лидеров российского и мирового биатлона

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев сравнил скорость стрельбы российских и зарубежных топовых биатлонистов.

– Сейчас много обсуждается вопрос стрельбы, что наши стреляют гораздо медленнее, чем лидеры Кубка мира. Есть ли стратегия, как исправлять эту ситуацию, чтобы наши ребята были на топ-уровне?
– Давайте порассуждаем. Что такое стрелять быстро или медленно? Иначе сформулируем: сколько секунд – это быстро и сколько медленно? Среднее время пребывания на рубеже призёров Олимпийских игр с первого по третье место? И с первого по шестое место на ОИ? Как вы думаете, сколько у них с двух рубежей?

– Чуть больше 50 секунд.
– Да, примерно 55 секунд. Не стреляют лидеры мирового биатлона 40 секунд, как стреляют некие отдельные спортсмены в отдельных дисциплинах, эстафетах, на отдельных рубежах. Уровень лидеров – это примерно 53-56 секунд. Это та планка, которая была у сборной России ещё 20 лет назад. Сверхъестественного ничего нет. Да, смотрится очень эффектно, когда Жаклен стреляет за 37 секунд, а Виттоцци – за 40, но это единичные случаи!

Ответственно вам заявляю, у меня, к сожалению, сейчас нет этих статистических данных нет с собой, но уровень пребывания на двух рубежах лёжа и стоя призёров ОИ и тех, кто занимал первое-шестое места, не выше, чем у наших Карима и Анастасии Халили и Кирилла Бажина. Наталия Шевченко чуть-чуть помедленнее стреляет, но это не такая катастрофа. Естественно, нужно обладать навыками ведения стрельбы в условиях контактной борьбы, когда необходимо рисковать. Эти 43-45 секунд. Это надо! Но в индивидуальных гонках на главных стартах сезона так никто не стреляет, — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

