Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Биатлонист Вьюхин планирует один сезон выступать в лыжных гонках

Российский биатлонист Андрей Вьюхин на один сезон планирует перейти в лыжные гонки. Об этом сообщил журналист Дмитрий Занин со ссылкой на слова Вьюхина.

«Андрей Вьюхин на год переходит в лыжи. Хоба. Только что созвонился с ним — едет на банкет к лыжникам. Решение, говорит, принято, и все его поддержали. И это круто. Будет интересно посмотреть на него в лыжах на дистанции и с полноценной подготовкой, плюс, может, разгрузит голову, отдохнув годик от стрельбы. При этом в планах — залететь на пару биатлонных стартов. Он безумно рад, а я рад за него», — написал Занин в своём телеграм-канале.

Вьюхин является двукратным чемпионом мира среди юношей.

Материалы по теме
«Благодарю Вяльбе за работу». Стало известно, кто теперь возглавит российский лыжный спорт
«Благодарю Вяльбе за работу». Стало известно, кто теперь возглавит российский лыжный спорт
