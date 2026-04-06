«В международный допуск в биатлоне не особо верится». Вьюхин — о причинах перехода в лыжи

Российский биатлонист Андрей Вьюхин объяснил, по какой причине решил провести сезон-2026/2027, выступая в лыжных гонках.

— Принял решение по нескольким причинам: в международный допуск в биатлоне, судя по последним сезонам, не особо верится, чего не сказать о лыжных гонках. Хочется реализоваться, есть нераскрытый физический потенциал, в биатлоне в последние годы сложности со стрельбой мешали этому. В отсутствие перспективы международных стартов, я считаю, нужно правильно распорядиться временем, стать лучше как лыжник, а пауза без стрельбы поможет отдохнуть, перезагрузиться.

— Какие цели ставите себе на этот год?

— О целях говорить рано, но они будут самые высокие, не за 15-20-ми местами я иду на этот шаг, — приводит слова Вьюхина «Матч ТВ».