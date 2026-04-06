«Никогда больше не впишусь в такое». Вьюхин — о мыслях в конце лыжного масс-старта в гору

Российский биатлонист Андрей Вьюхин эмоционально высказался о своём участии в коньковом масс-старте в гору на 10 км в рамках финала Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам, который прошёл в Кировске. Вьюхин финишировал 19-м, проиграв победителю 1.37,3.

«Это то, что я никогда не испытывал в своей карьере. На подходе к финишу у меня была лишь одна мысль: я никогда больше не впишусь в такое», — сказал Вьюхин в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Финал. Масс-старт, 10 км. Свободный стиль. Мужчины: