«Никогда больше не впишусь в такое». Вьюхин — о мыслях в конце лыжного масс-старта в гору
Поделиться
Российский биатлонист Андрей Вьюхин эмоционально высказался о своём участии в коньковом масс-старте в гору на 10 км в рамках финала Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам, который прошёл в Кировске. Вьюхин финишировал 19-м, проиграв победителю 1.37,3.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Кировск, Россия
Мужчины. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км
05 апреля 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
28:44.1
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+34.5
3
Денис Спицов
Тюменская область
+40.9
«Это то, что я никогда не испытывал в своей карьере. На подходе к финишу у меня была лишь одна мысль: я никогда больше не впишусь в такое», — сказал Вьюхин в эфире «Матч ТВ».
