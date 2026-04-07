«Изначально я был настроен скептически». Симон Фуркад — о прорывном сезоне Эрика Перро

Чемпион мира 2009 года в смешанной эстафете, а ныне главный тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад высказался об успешном выступлении своего 24-летнего подопечного Эрика Перро в олимпийском сезоне-2025/2026.

«Я восхищён волей и объективностью Эрика, который всегда преследует большие цели. В начале сезона он сказал, что хочет завоевать олимпийский титул и «Большой хрустальный глобус». Он финишировал с индивидуальным серебром, двумя титулами в эстафетах и победой в общем зачёте Кубка мира.

Изначально я был настроен немного скептически, потому что для такого молодого биатлониста это очень много, но сегодня мы видим, что он добился всего.

Это огромное удовлетворение для него, а также удовлетворение для всей команды, которая вкладывает в него огромные средства. Как тренеры мы занимаемся ежедневным мониторингом, мы не зацикливаемся на данных, а обращаем внимание на потребности и ощущения спортсмена. При необходимости вносим коррективы, однако в этом отношении с Эриком довольно легко работать: он прекрасно себя знает, и тренировать мальчика с таким уровнем зрелости — настоящее удовольствие», — приводит слова Фуркада-старшего Ski-Nordique.