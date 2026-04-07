Показать ещё Все новости
Виктория Сливко нацелена на международные старты. Биатлонистка вернётся к работе с Падиным

Чемпионка Европы и России по биатлону Виктория Сливко планирует готовиться к предстоящему сезону под руководством Андрея Падина.

«Следующий сезон я однозначно буду готовиться с Андреем Викторовичем Падиным, вернусь обратно к его плану, потому что доказано на лыжне, что этот план работает на мне. Постараюсь вернуть больше функциональное состояние и скорость. Что касается стрельбы, не скажу, что где-то была какая-то провальная.

Уверена, мы обязательно с Андреем Викторовичем обговорим весь тренировочный процесс и будем ориентироваться не на то, чтобы просто быть лидером в России, а быть более сильным спортсменом [на международных стартах]. Чтобы вернуться на международную арену сильным — нужно иметь скорость такую, с которой можно и нужно бороться на Кубке мира», — приводит слова Сливко ТАСС.

