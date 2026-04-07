Президент IBU Далин: мы уверены в своей позиции по недопуску российских спортсменов

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин ответил, присутствуют ли у него и всей организации сомнения касательно жёсткой позиции недопуска российских спортсменов на международные старты, в частности, на Кубок мира. Российские биатлонисты находятся в бане IBU с 2022 года.

«Мы, IBU, уверены в своей позиции по недопуску российских спортсменов», — приводит слова Далина «РИА Новости Спорт».

Отметим, что 10 декабря 2025 года Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска своих спортсменов до международных соревнований. 14 марта министр спорта России Михаил Дегтярёв сообщил, что слушания должны пройти во второй половине апреля.

Материалы по теме
«Россияне были бы в топ-6 на международном уровне». Интервью с вице-президентом СБР
Эксклюзив
«Россияне были бы в топ-6 на международном уровне». Интервью с вице-президентом СБР
