Президент IBU Далин: мы уверены в своей позиции по недопуску российских спортсменов

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин ответил, присутствуют ли у него и всей организации сомнения касательно жёсткой позиции недопуска российских спортсменов на международные старты, в частности, на Кубок мира. Российские биатлонисты находятся в бане IBU с 2022 года.

«Мы, IBU, уверены в своей позиции по недопуску российских спортсменов», — приводит слова Далина «РИА Новости Спорт».

Отметим, что 10 декабря 2025 года Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска своих спортсменов до международных соревнований. 14 марта министр спорта России Михаил Дегтярёв сообщил, что слушания должны пройти во второй половине апреля.