Стали известны самые скорострельные биатлонисты России сезона-2025/2026

Стали известны самые скорострельные биатлонисты России сезона-2025/2026
Анастасия Халили
Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал статистику стрельбы по итогам сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком самых скорострельных спортсменов у мужчин и женщин в работе из положения лёжа и стоя.

Время стрельбы лёжа, женщины:

1. Анастасия Халили (Московская область) — 25,9 секунды.
2. Любовь Калинина (Татарстан) — 26,8.
3. Анна Григорьева (Красноярский край) — 27,3.
4. Кристина Павлушина (Московская область) — 27,8.
5. Кристина Резцова (Московская область) — 28,0.

Время стрельбы стоя, женщины:

1. Анна Григорьева (Красноярский край) — 22,4.
2. Любовь Калинина (Татарстан) — 23,1.
3. Виктория Метеля (ХМАО-Югра) — 23,5.
4. Анастасия Халили (Московская область) — 24,0.
5. Динара Смольская (Беларусь) — 24,1.

Время стрельбы лёжа, мужчины:

1. Роман Канаровский (Санкт-Петербург) — 25,7.
2. Александр Поварницын (Тюменская область) — 25,9.
3. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 26,4.
4. Павел Белько (Беларусь) — 26,6.
5. Олег Домичек (Новосибирская область) — 26,9.

Время стрельбы стоя, мужчины:

1. Евгений Емерхонов (Московская область) — 21,3.
2. Павел Белько (Беларусь) — 22,1.
3. Олег Домичек (Новосибирская область) — 23,7.
4. Павел Кудряшов (Новосибирская область) — 23,7.
5. Иван Тулатин (Беларусь) — 23,8.

