Легрейд и Кристиансен не побегут на чемпионате Норвегии по биатлону — 2026

Олимпийские чемпионы Стурла Холм Легрейд и Ветле Шоста Кристиансен не выступят на норвежском чемпионате 2026 года в Осе. Об этом сообщила пресс-служба Федерация биатлона Норвегии. Начало соревнований — в пятницу, 10 апреля.

Известно, что Легрейд по согласованию с тренерским штабом отправился в отпуск, а Кристиансен в это время будет принимать участие в телевизионных съёмках. Чемпионат Норвегии также пропустит Марте Юхансен из-за болезни.

На ОИ-2026 Стурла Легрейд завоевал три серебра (гонка преследования, масс-старт и мужская эстафета) и две бронзовые награды (спринт и индивидуальная гонка), а Ветле Кристиансен — два серебра (спринт и мужская эстафета).