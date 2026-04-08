Все новости
Доротея Вирер вместе с сестрой посмотрела матч «Ювентуса» в Серии А
Бывшая итальянская биатлонистка, двукратная победительница общего зачёта Кубка мира Доротея Вирер посетила игру туринского «Ювентуса». Об этом Вирер сообщила в социальных сетях. На клубной арене спортсменка была вместе с сестрой Магдаленой Вирер и её сыном.

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

Вирер следила за игрой «Ювентуса» с «Дженоа». Команда из Турина одержала победу на своём поле со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 31-й тур
06 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Дженоа
Генуя
1:0 Бремер – 4'     2:0 Маккенни – 17'    

Вирер завершила карьеру после домашней Олимпиады-2026. За свою карьеру итальянка стала трёхкратным бронзовым призёром (2014, 2018 и 2022) и серебряным призёром Олимпийских игр (2026), четырёхкратной чемпионкой мира (2019, 2020 и 2023), обладательницей Кубка мира (2018/2019 и 2019/2020).

