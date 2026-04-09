Определён круг кандидатов в сборную России по биатлону в спортивном сезоне–2026/2027

Исполком Тренерского совета Союза биатлонистов России определил круг кандидатов в сборную России по биатлону в спортивном сезоне–2026/2027.

В него вошли:

Мужчины. Основной состав

1. Латыпов Эдуард (1994 г.р., Республика Башкортостан)
2. Халили Саид Каримулла (1998 г.р., Московская область)
3. Бажин Кирилл (1998 г.р., Свердловская область)
4. Корнев Александр (2001 г.р., Удмуртская Республика)
5. Поварницын Александр (1994 г.р., Тюменская область)
6. Бабиков Антон (1991 г.р., Республика Башкортостан)
7. Ерёмин Роман (1997 г.р., Новосибирская область)
8. Коновалов Савелий (2004 г.р., Свердловская область)
9. Сидоров Евгений (1997 г.р., Красноярский край)
10. Вагин Алексей (1998 г.р., ХМАО-Югра)
11. Логинов Александр (1992 г.р., Тюменская область)
12. Колотов Иван (1997 г.р., Пермский край)
13. Евменов Дмитрий (2004 г.р., Республика Мордовия)
14. Конкин Ярослав (2003 г.р., Республика Мордовия)
15. Иванов Юрий (2005 г.р., Республика Башкортостан)
16. Усов Даниил (2000 г.р., Пермский край)

Резервный состав

17. Серохвостов Даниил (1999 г.р., ХМАО-Югра)
18. Прокудин Егор (2003 г.р., Свердловская область)
19. Канаровский Роман (2004 г.р., Санкт-Петербург)
20. Стребко Михаил (2004 г.р., Свердловская область)
21. Грехов Тимофей (2005 г.р., ХМАО-Югра)
22. Кульгускин Леонид (2005 г.р., Новосибирская область)
23. Куприн Михаил (2005 г.р., Тюменская область)
24. Матвеев Алексей (2005 г.р., Мурманская область)

Женщины. Основной состав

1. Шевченко Наталия (2000 г.р., Свердловская область)
2. Резцова Кристина (1996 г.р., Московская область)
3. Сливко Виктория (1994 г.р., Тюменская область)
4. Халили Анастасия (1999 г.р., Московская область)
5. Томшина Анастасия (2000 г.р., Сахалинская область)
6. Терещенко Инна (2004 г.р., Свердловская область)
7. Казакевич Ирина (1997 г.р., Свердловская область)
8. Коваленко Юлия (2002 г.р., Красноярский край)
9. Гришина Анастасия (2002 г.р., Новосибирская область)
10. Бурундукова Елизавета (1996 г.р., Республика Башкортостан)
11. Шевченко Анастасия (1999 г.р., Свердловская область)
12. Дербушева Тамара (1995 г.р., Свердловская область)
13. Метеля Виктория (2003 г.р., ХМАО-Югра)
14. Черепанова Ульяна (2001 г.р., Санкт-Петербург)
15. Зырянова Анастасия (2001 г.р., Московская область)
16. Мошкова Екатерина (1996 г.р., ХМАО-Югра)

Резервный состав

17. Болдырева Маргарита (2004 г.р., Тюменская область)
18. Плицева Алина (2002 г.р., ХМАО-Югра)
19. Фролова Елизавета (2003 г.р., Тюменская область)
20. Куприянова Анастасия (2005 г.р., Пермский край)
21. Шадрина Виолетта (2005 г.р., Свердловская область)
22. Якуничева Светлана (2005 г.р., Тюменская область)
23. Фролова Татьяна (2005 г.р., Санкт-Петербург)
24. Полянская Валерия (2005 г.р., Тюменская область)

Списки кандидатов направлены на утверждение в исполком СБР.

Материалы по теме
Эдуард Латыпов выиграл спринтерский зачёт Кубка Содружества — 2025/2026
