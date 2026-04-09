«Желающих работать особо нет». Ростовцев — о поиске старших тренеров сборной России

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев рассказал, что на текущий момент наблюдаются трудности с поиском кандидатов на пост старшего тренера сборной России.

Недавно пост старшего тренера сборной покинул Юрий Каминский.

«Мы в нормальном диалоге с тренерами. Могу только сказать, что желающих работать в сборной России особо нет. То есть скамейка не такая и большая, потому что это большая ответственность. Тем более что есть вариант, что вот-вот нам придётся выступать на международных соревнованиях. Не прям придётся, конечно, [будем] с радостью, но всё-таки это совершенно другая ответственность. И другое восприятие в медиа. Мы же знаем, что бывает, когда наши начинают не слишком ярко выступать», — приводит слова Ростовцева «РИА Новости Спорт».