Жулия Симон рассказала, чем будет заниматься после завершения карьеры

Жулия Симон рассказала, чем будет заниматься после завершения карьеры
Жулия Симон
Трёхкратная олимпийская чемпионка и 10-кратная чемпионка мира Жулия Симон рассказала о своих планах после ухода из спорта. Француженка может погрузиться в столярное дело, так как имеет образование в этой сфере.

«После школы я не хотела делать как все и идти учиться, просто потому что так принято, поэтому получила профессиональный диплом по столярному делу. Мне всегда нравилось работать с деревом, вырезать, и я подумала: почему бы не начать осваивать профессию, которая может мне подойти? Так и получилось. Это может стать вариантом для переквалификации. Создание мебели с элементами декора — не что-то художественное, а скорее ближе к классическому столярному ремеслу.

В апреле у нас есть три недели паузы, а в остальное время — без остановки круглый год: летом роллеры, бег, шоссейный велосипед, маунтинбайк. Прелесть нашего вида спорта в том, что нет монотонности. Мы не ходим каждое утро в бассейн считать плитку», — приводит слова Симон Ski-Nordique со ссылкой на Society.

Материалы по теме
Фото
Доротея Вирер вместе с сестрой посмотрела матч «Ювентуса» в Серии А
