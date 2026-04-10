Ветеран австрийского биатлона Симон Эдер станет тренером

Ветеран австрийского биатлона Симон Эдер станет тренером
Бывший биатлонист из Австрии Симон Эдер сообщил, что хочет стать тренером. Для этого он будет проходить обучение в родном Хохфильцене.

«Сейчас я завершаю тренерскую подготовку. Хочу помочь нынешнему поколению повторить наши успехи. Хочу учиться профессии с нуля в Хохфильцене и не прыгать сразу в самую гущу на Кубок мира», — приводит слова Эдера Ski-Nordique.

Эдер завершил карьеру в конце сезона-2025/2026. Он дважды брал серебро на зимних Играх: он стал вторым в эстафетах Ванкувера и Сочи. На счету 43 летнего австрийца также два серебра и три бронзы чемпионатов мира, 26 подиумов на Кубке мира, среди которых семь — победы. Симон Эдер провёл 560 гонок на КМ.

