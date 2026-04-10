Ветеран австрийского биатлона Симон Эдер станет тренером

Бывший биатлонист из Австрии Симон Эдер сообщил, что хочет стать тренером. Для этого он будет проходить обучение в родном Хохфильцене.

«Сейчас я завершаю тренерскую подготовку. Хочу помочь нынешнему поколению повторить наши успехи. Хочу учиться профессии с нуля в Хохфильцене и не прыгать сразу в самую гущу на Кубок мира», — приводит слова Эдера Ski-Nordique.

Эдер завершил карьеру в конце сезона-2025/2026. Он дважды брал серебро на зимних Играх: он стал вторым в эстафетах Ванкувера и Сочи. На счету 43 летнего австрийца также два серебра и три бронзы чемпионатов мира, 26 подиумов на Кубке мира, среди которых семь — победы. Симон Эдер провёл 560 гонок на КМ.