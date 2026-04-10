Осеан Мишлон рассказала, какой олимпийской медалью дорожит больше всего

Французская биатлонистка Осеан Мишлон высказалась о победе женской сборной Франции в эстафете на Олимпиаде-2026. Спортсменка в той гонке бежала третий этап и впервые в карьере завоевала золото Игр.

«Моё лучшее олимпийское воспоминание — это эстафета, момент, когда Жулия [Симон] совершает последние выстрелы. Мы втроём [Мишлон, Бене и Жанмонно] стояли, напряжённые, но не слишком, и наступило чувство облегчения, когда последний выстрел всё решил, и мы все бросились друг к другу в объятия. Когда Жулия пересекла финишную черту, мы обернулись к трибунам и первым делом увидели наши семьи, которые сидели вместе. Наши мамы сами себя назвали «олимпийскими мамами» (смеётся).

Я считаю, что медали в эстафете — самые объединяющие, потому что счастливы все», — приводит слова Мишлон Ski-Nordique.

На счету Мишлон также золото в масс-старте и серебро в спринте ОИ-2026.