Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«У них там круговая порука». Роднина — о позиции IBU по недопуску россиян

Ирина Роднина
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала позицию Международного союза биатлонистов (IBU), в которой не собираются возвращать россиян на Кубок мира. Она отметила роль скандинавов, которые руководят организацией.

«Любая федерация зависит не от вида спорта, а от того, какие страны в руководстве и какие персонажи во главе. Международным союзом биатлонистов руководят скандинавы. В этом плане у них там круговая порука. Когда-то эта брешь в IBU обязательно пробьётся, они не смогут вечно не пускать наших спортсменов. У них просто нет причин не возвращать российских биатлонистов.

IBU руководствуется исключительно политическим моментом. Вообще-то в мире предостаточно стран, которые находятся в состоянии конфликтов. При этом к одним странам применяется наказание в спорте и не первый год, а по другим странам даже не рассматривается такой вопрос. Поэтому позиции Международного союза биатлонистов в СAS не настолько сильны и убедительны, чтобы выиграть это дело сейчас», — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».

Ранее глава IBU Олле Далин заявил, что уверен в своей правоте из-за недопуска российских биатлонистов.

