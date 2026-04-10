«У них там круговая порука». Роднина — о позиции IBU по недопуску россиян

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала позицию Международного союза биатлонистов (IBU), в которой не собираются возвращать россиян на Кубок мира. Она отметила роль скандинавов, которые руководят организацией.

«Любая федерация зависит не от вида спорта, а от того, какие страны в руководстве и какие персонажи во главе. Международным союзом биатлонистов руководят скандинавы. В этом плане у них там круговая порука. Когда-то эта брешь в IBU обязательно пробьётся, они не смогут вечно не пускать наших спортсменов. У них просто нет причин не возвращать российских биатлонистов.

IBU руководствуется исключительно политическим моментом. Вообще-то в мире предостаточно стран, которые находятся в состоянии конфликтов. При этом к одним странам применяется наказание в спорте и не первый год, а по другим странам даже не рассматривается такой вопрос. Поэтому позиции Международного союза биатлонистов в СAS не настолько сильны и убедительны, чтобы выиграть это дело сейчас», — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».

Ранее глава IBU Олле Далин заявил, что уверен в своей правоте из-за недопуска российских биатлонистов.