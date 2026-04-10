Чемпион ОИ Хедегарт вернулся в биатлон, став вторым в спринте на чемпионате Норвегии

Двукратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Эйнар Хедегарт провёл первую биатлонную гонку в сезоне чемпионата Норвегии, поучаствовав в спринте. Хедегарт стал вторым, уступив 13,7 секунды ещё одному победителю Игр в Италии — Йоханнесу Дале-Шевдалу.

Хедегарт допустил три промаха, показав время в 22 минуты 32,9 секунды. Дале-Шевдал закрыл все мишени и финишировал со временем в 22 минуты 19,2 секунды.

Хедегарт не выступал в биатлоне около пяти месяцев, сконцентрировавшись на лыжных гонках. Он выиграл три медали на Олимпийских играх в Италии: бронзу на 10 км, а также золотые медали в эстафете и спринте.

