Марен Киркеэйде выиграла спринт на чемпионате Норвегии, Тандреволд — вторая

Олимпийская чемпионка Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде стала победительницей спринта на чемпионате Норвегии. Она преодолела дистанцию за 20.45,1 и допустила один промах.

Второй стала Ингрид Ландмарк Тандреволд, отстав от лидера 27,4. Тройку призёров замкнула Юлие Квельване (+33,7).

Биатлон. Чемпионат Норвегии. Спринт. Женщины:

Марен Киркеэйде – 20.45,1 (один промах). Ингрид Ландмарк Тандреволд — отставание 27,4 (2). Юлие Квельване +33,7 (0). Фрида Доккен +58,9 (2). Сара Агнете Тронруд +1.15,9 (0). Гро Рандбю +1.17,1 (3).

Марен Киркеэйде на Олимпийских играх — 2026 в Италии выиграла золото в спринте, серебро в гонке преследования на 10 км, а также стала бронзовым призёром в эстафете.