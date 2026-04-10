Марен Киркеэйде выиграла спринт на чемпионате Норвегии, Тандреволд — вторая

Олимпийская чемпионка Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде стала победительницей спринта на чемпионате Норвегии. Она преодолела дистанцию за 20.45,1 и допустила один промах.

Второй стала Ингрид Ландмарк Тандреволд, отстав от лидера 27,4. Тройку призёров замкнула Юлие Квельване (+33,7).

Биатлон. Чемпионат Норвегии. Спринт. Женщины:

  1. Марен Киркеэйде – 20.45,1 (один промах).
  2. Ингрид Ландмарк Тандреволд — отставание 27,4 (2).
  3. Юлие Квельване +33,7 (0).
  4. Фрида Доккен +58,9 (2).
  5. Сара Агнете Тронруд +1.15,9 (0).
  6. Гро Рандбю +1.17,1 (3).

Марен Киркеэйде на Олимпийских играх — 2026 в Италии выиграла золото в спринте, серебро в гонке преследования на 10 км, а также стала бронзовым призёром в эстафете.

