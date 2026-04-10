Марен Киркеэйде выиграла спринт на чемпионате Норвегии, Тандреволд — вторая
Олимпийская чемпионка Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде стала победительницей спринта на чемпионате Норвегии. Она преодолела дистанцию за 20.45,1 и допустила один промах.
Второй стала Ингрид Ландмарк Тандреволд, отстав от лидера 27,4. Тройку призёров замкнула Юлие Квельване (+33,7).
Биатлон. Чемпионат Норвегии. Спринт. Женщины:
- Марен Киркеэйде – 20.45,1 (один промах).
- Ингрид Ландмарк Тандреволд — отставание 27,4 (2).
- Юлие Квельване +33,7 (0).
- Фрида Доккен +58,9 (2).
- Сара Агнете Тронруд +1.15,9 (0).
- Гро Рандбю +1.17,1 (3).
Марен Киркеэйде на Олимпийских играх — 2026 в Италии выиграла золото в спринте, серебро в гонке преследования на 10 км, а также стала бронзовым призёром в эстафете.
