Светлана Слепцова рассказала, кто стал для неё главным разочарованием на Олимпиаде-2026

Олимпийская чемпионка 2010 года и чемпионка мира 2009 года в эстафетах российская биатлонистка Светлана Слепцова рассказала, кто стал для неё главным разочарованием на Олимпиаде-2026.

«Самое большое разочарование – Франциска Пройс. Она в прошлом году была лидером, выиграла Кубок мира. Но этот сезон у неё немножко не задался. Я всё-таки думала, что она возьмёт личную медаль на Олимпийских играх, так как она заканчивает карьеру.

Все знают, что я болею только за Жулию Симон. В принципе, остальные мне даже не интересны были (смеётся). Я не удивлена, а поражена её духом и психологической силой. Сезон для неё начался не очень хорошо. Да, у неё были проблемы с командой, но она смогла выстоять, вытерпеть. Сразу говорила: «Давайте дождёмся Олимпиады». Ну и там она всё показала. Вообще рада успехам всей французской сборной, они невероятно готовы. Какая-то невероятная у них собралась команда», — сказала Слепцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

