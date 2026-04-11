Слепцова: к следующей Олимпиаде мы 100% вернёмся, будем выступать с флагом и гимном

Олимпийская чемпионка 2010 года и чемпионка мира 2009 года в эстафетах российская биатлонистка Светлана Слепцова надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпийских играх — 2030.

– Наши биатлонисты пока не соревнуются на международных стартах. Верите, что этот допуск скоро состоится, чтобы мы хотя бы к следующей Олимпиаде вернулись?

– Конечно, к следующей Олимпиаде мы 100% вернёмся, будем выступать с флагом и гимном. Я вообще думаю, что в новом сезоне биатлонистов могут, так же как и лыжников, допустить – два-три человека. Очень бы этого хотела, не знаю, будет так или нет.

– Болельщики шутят, что биатлонистов и легкоатлетов допустят в самую последнюю очередь, когда уже всем-всем дадут зелёный свет.

– Не знаю, почему так относятся к нашим федерациям. Недавно слышала, что вроде лёгкой атлетике дали какой-то допуск. Это уже шаг вперёд. Но, наверное, да, биатлонистов вообще, может быть, самых последних допустят.

Хотя скоро выборы президента IBU, может всё поменяться, не будет каких-нибудь русофобов. Посмотрим, я бы очень хотела, чтобы наших спортсменов допустили. Мне очень жаль и больно смотреть, как они соревнуются в России. Вообще не понимаю, как они находят мотивацию бегать уже четыре года. Просто рушатся их спортивные судьбы. Кто-то уже мог стать олимпийским чемпионом или чемпионом мира. На всё это очень больно смотреть. Пускай даже под нейтральным флагом, но бегают на Кубке мира, — сказала Слепцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.