«Зачем ты там живёшь?» Слепцова раскрыла, что ей сказал Бьорндален на ОИ-2026

Олимпийская чемпионка 2010 года и чемпионка мира 2009 года в эстафетах российская биатлонистка Светлана Слепцова рассказала, о чём говорила с восьмикратным олимпийским чемпионом по биатлону норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом на Олимпиаде-2026.

«С братьями Бё на Олимпиаде мы не увиделись, не получилось (улыбается). Но зато с Дашей Домрачевой очень хорошо пообщались, с её мужем Уле Эйнаром Бьорндаленом. Вместе ехали на стадион. Он спросил про то, как у меня дела, где живу, чем занимается сын. Говорю: «Живу в Ханты-Мансийске». Он говорит: «Боже мой! Зачем ты там живёшь?» (Смеётся.) Отвечаю: «А почему нет? Всё хорошо». В общем, мило побеседовали», — сказала Слепцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.