«Ушла, чтобы этого не видеть». Слепцова — о перераспределении медалей сборной России

Олимпийская чемпионка 2010 года и чемпионка мира 2009 года в эстафетах российская биатлонистка Светлана Слепцова высказалась о перераспределении медалей за 2010 и 2014 годы на Олимпиаде-2026.

– Во время Олимпиады-2026 прогремела церемония перераспределения медалей за 2010 и 2014 годы. С какими эмоциями на это смотрели?

– Я знала, что будут награждать Мартена Фуркада, потому что он об этом где-то в своих социальных сетях писал, но не обратила внимания. У нас между гонками был перерыв, мы вышли взять кофе, а в этот момент объявляли эту церемонию. Сердце сжалось, настолько было неприятно, когда передавали медали Ванкувера и Сочи! А они все стоят на пьедестале радостные. Стало интересно, как это всё ощущается на пьедестале. Но я даже не стала смотреть. Понимаю, что как есть, так есть, ничего не изменить. Мы с Машей Байдиной, с которой вместе работали, взяли кофе и ушли, чтобы этого не видеть, — сказала Слепцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.