«Топ-15 нашей команде по силам». Слепцова — о потенциальных шансах россиян на Кубке мира

Олимпийская чемпионка 2010 года и чемпионка мира 2009 года в эстафетах российская биатлонистка Светлана Слепцова высказалась о потенциальных шансах россиян на Кубке мира.

– Как думаете, если бы нас прямо сейчас вернули, кто-то из ребят мог быть в топ-10 или в «цветах»?

– Поначалу нужно будет адаптироваться, всё-таки четыре года – это не четыре дня. Когда ты пропускаешь не один Кубок мира, тебе очень сложно вернуться на какие-то позиции. Думаю, адаптация займёт какое-то время, – это 100%. Они приедут и не начнут сразу выигрывать. Сами всё это понимают, оценивают обстановку. Адаптируются. Но топ-15 нашей команде по силам, — сказала Слепцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.