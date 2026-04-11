Биатлон Новости

«Я была в шоке». Слепцова — о возвращении в спорт 41-летней Анастасии Кузьминой

«Я была в шоке». Слепцова — о возвращении в спорт 41-летней Анастасии Кузьминой
Олимпийская чемпионка 2010 года и чемпионка мира 2009 года в эстафетах российская биатлонистка Светлана Слепцова высказалась о возвращении в спорт трёхкратной олимпийской чемпионки по биатлону из Словакии Анастасии Кузьминой.

– На Олимпиаде выступала Анастасия Кузьмина. Ей 41, вы младше. Как относитесь к её желанию выступать в таком возрасте?
– Меня это не то что удивляет, я была в шоке, когда она сказала, что возвращается и ещё поедет на Олимпиаду. Сколько в ней сил, энергии! Просто невозможно! Мы с ней виделись на Олимпиаде, немножко поговорили.

Но у неё же была цель – пробежать с сыном на Играх. К сожалению, не получилось. У неё была такая мотивация, а у меня её нет (смеётся).

– То есть вы не можете себе представить, что вернётесь?
– Нет, вообще нет! Когда поняла, что через неделю завершу карьеру, выдохнула: «Господи! Я больше сюда не вернусь» (Смеётся.), — сказала Слепцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Материалы по теме
«Сердце сжалось. Настолько было неприятно». Слепцова — о мировом и российском биатлоне
Эксклюзив
«Сердце сжалось. Настолько было неприятно». Слепцова — о мировом и российском биатлоне
