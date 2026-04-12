«Не просто так случился спад». Бажин объяснил, почему упустил Кубок России в конце сезона

Российский биатлонист Кирилл Бажин рассказал, насколько расстроился, когда упустил Кубок России сезона-2025/2026.

– Кирилл, как ты оценишь свой сезон? Начало было бодрое, а потом ты досадно упустил Кубок России.

– Был такой момент, но главное, что мы сейчас нашли все ответы, почему так было и с чем связано. Не просто так случился этот спад в результатах. Нашли причины этому, так что сейчас это все устраняем и работаем дальше.

– Можешь сказать, что это были за причины?

– Это всё так, рабочие процессы, которые привели к такому результату.

– Насколько сильно ты расстроился, когда упустил Кубок? Там ведь буквально все звёзды должны были сложиться, чтобы Карим тебя обошёл.

– Все понимали, что у Карима были только математические шансы выиграть Кубок России. Но да, все звёзды сошлись в его пользу. Мне где-то буквально одного выстрела не хватило в том же спринте. Из одной гонки вытекает другая, и всё. Пошёл накопительный эффект, — сказал Бажин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.