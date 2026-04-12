«Немножко грустно и обидно». Бажин высказался об уходе Юрия Каминского из сборной России

Российский биатлонист Кирилл Бажин высказался об уходе Юрия Каминского с поста старшего тренера сборной России по биатлону.

– В новом сезоне в сборной будут изменения, ушёл Юрий Каминский. Как относишься к этому?

– Сейчас мы ждём назначения нового старшего тренера, так что пока мы в неизвестности. Всё это будет в Москве решаться, а мы пока в свободном плавании, можем отдыхать. Юрий Михайлович всё равно консультировал нас и по марафону, и по многому другому, но дальше мы уже немного расслаблены и просто ждём. От нас ничего не зависит, и нас никто в любом случае не спросит. Конечно, потом будут спрашивать, кто готов тренироваться в сборной, а кто самостоятельно будет готовиться. У нас есть такая опция. Я пойду в сборную готовиться, кого бы ни назначили.

– С Каминским тебе было комфортно работать?

– Да. За три года мы нашли с ним общий язык. Юрий Михайлович нашёл и ко мне ключ, и к моей подготовке. Он уже понимал, как мне нужно готовиться. Наверное, немножко грустно и обидно из-за этого, но всё, что ни делается, – к лучшему. Нужно шагнуть ещё выше. Думаю, смена тренера к этому приведёт, — сказал Бажин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.