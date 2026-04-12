«Немножко грустно и обидно». Бажин высказался об уходе Юрия Каминского из сборной России

«Немножко грустно и обидно». Бажин высказался об уходе Юрия Каминского из сборной России
Российский биатлонист Кирилл Бажин высказался об уходе Юрия Каминского с поста старшего тренера сборной России по биатлону.

– В новом сезоне в сборной будут изменения, ушёл Юрий Каминский. Как относишься к этому?
– Сейчас мы ждём назначения нового старшего тренера, так что пока мы в неизвестности. Всё это будет в Москве решаться, а мы пока в свободном плавании, можем отдыхать. Юрий Михайлович всё равно консультировал нас и по марафону, и по многому другому, но дальше мы уже немного расслаблены и просто ждём. От нас ничего не зависит, и нас никто в любом случае не спросит. Конечно, потом будут спрашивать, кто готов тренироваться в сборной, а кто самостоятельно будет готовиться. У нас есть такая опция. Я пойду в сборную готовиться, кого бы ни назначили.

– С Каминским тебе было комфортно работать?
– Да. За три года мы нашли с ним общий язык. Юрий Михайлович нашёл и ко мне ключ, и к моей подготовке. Он уже понимал, как мне нужно готовиться. Наверное, немножко грустно и обидно из-за этого, но всё, что ни делается, – к лучшему. Нужно шагнуть ещё выше. Думаю, смена тренера к этому приведёт, — сказал Бажин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Материалы по теме
«Биатлон вернётся на мировую арену последним». Итоги олимпийского сезона от Кирилла Бажина
Эксклюзив
«Биатлон вернётся на мировую арену последним». Итоги олимпийского сезона от Кирилла Бажина
