«Идут переговоры». Биатлонист Кирилл Бажин рассказал, что скоро может сменить регион

Российский биатлонист Кирилл Бажин, представляющий Свердловскую область, рассказал, будет ли он менять регион после свадьбы с Викторией Сливко.

– Ещё одно изменение – у вас с Викторией Сливко будет свадьба. У нас семейные пары в основном выступают за один регион. Не планируется каких-то переходов с её или с твоей стороны?

– Виктория точно остается выступать за Тюменскую область. По мне на данный момент очень сложно что-то сказать. Сейчас открыто трансферное окно, у меня идут переговоры, есть какие-то моменты, которые решаются. До начала лета уже будет точная информация, — сказал Бажин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.