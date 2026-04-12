Кирилл Бажин: я ещё летом понимал, что шансов поехать на Олимпиаду-2026 у нас не будет

Российский биатлонист Кирилл Бажин рассказал, что не рассчитывал в этом году на допуск на международные старты или Олимпийские игры в Италии.

– Этот сезон получился странным, потому что все думали о потенциальном допуске на международные старты или Олимпиаду. Ты тоже нервничал или старался не задумываться обо всём этом?
 Я ещё летом понимал, что шансов у нас поехать на Олимпиаду не будет. Есть только какие-то призрачные шансы. Я понимал, что мне просто нужно подготовиться к февралю, там у нас будут старты в Сочи. Я хотел понимать, каким может быть моё состояние через четыре года, когда я буду готовиться к следующей Олимпиаде. Мне хотелось понимать, какой план строить на главный старт. Когда в ноябре-декабре появился какой-то небольшой движ по биатлонистам, всё поменялось. Мои близкие люди, Евгений Сидоров и Виктория Сливко, попали в список спортсменов, которые потенциально могли попасть на соревнования. Я был бы максимально рад, если бы они, конечно, поехали, поддерживал их. Может быть, это их как-то это всколыхнуло, но мы, основная масса биатлонистов, понимали, что никуда не денемся. Мы готовились просто весь сезон работать и показывать результат, — сказал Бажин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Материалы по теме
«Биатлон вернётся на мировую арену последним». Итоги олимпийского сезона от Кирилла Бажина
Эксклюзив
«Биатлон вернётся на мировую арену последним». Итоги олимпийского сезона от Кирилла Бажина
