Кирилл Бажин: я ещё летом понимал, что шансов поехать на Олимпиаду-2026 у нас не будет

Российский биатлонист Кирилл Бажин рассказал, что не рассчитывал в этом году на допуск на международные старты или Олимпийские игры в Италии.

– Этот сезон получился странным, потому что все думали о потенциальном допуске на международные старты или Олимпиаду. Ты тоже нервничал или старался не задумываться обо всём этом?

– Я ещё летом понимал, что шансов у нас поехать на Олимпиаду не будет. Есть только какие-то призрачные шансы. Я понимал, что мне просто нужно подготовиться к февралю, там у нас будут старты в Сочи. Я хотел понимать, каким может быть моё состояние через четыре года, когда я буду готовиться к следующей Олимпиаде. Мне хотелось понимать, какой план строить на главный старт. Когда в ноябре-декабре появился какой-то небольшой движ по биатлонистам, всё поменялось. Мои близкие люди, Евгений Сидоров и Виктория Сливко, попали в список спортсменов, которые потенциально могли попасть на соревнования. Я был бы максимально рад, если бы они, конечно, поехали, поддерживал их. Может быть, это их как-то это всколыхнуло, но мы, основная масса биатлонистов, понимали, что никуда не денемся. Мы готовились просто весь сезон работать и показывать результат, — сказал Бажин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.