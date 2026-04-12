Российский биатлонист Кирилл Бажин объяснил, почему биатлонистов из России вернут на мировую арену в последнюю очередь.

«Это факт, что биатлон будет последним видом спорта, который вернётся на мировую арену. Самый основной момент – у нас есть огнестрельное оружие. Вопросы безопасности, а именно ввоз и вывоз оружия, наше нахождение с ним там, ложатся на плечи IBU. А они будто бы не хотят с этим заморачиваться. Мы общаемся с друзьями, которые выступают за другие страны, они рассказывают, что IBU вносит коррективы при переноске и перевозке оружия. Эти изменения, чтобы перестраховаться, наверное. Так что дальше посмотрим», — сказал Бажин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.