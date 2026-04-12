«Он выговорился». Бажин объяснил, почему Легрейд так сильно провёл концовку сезона

Российский биатлонист Кирилл Бажин объяснил, почему норвежский биатлонист, олимпийский чемпион Стурла Холм Легрейд улучшил результаты в конце сезона.

– Кто из биатлонистов удивляет тебя на Кубке мира? Может, тот же Легрейд, который после Олимпиады резко улучшил результаты.

– Тут я понимаю, почему он так тяжело проводил начало сезона. Видимо, ситуация, которая волновала его вплоть до начала Олимпиады, когда он выговорился, отпустила. Он смог сосредоточиться на спорте и бежать, не думая ни о чём другом. На самом деле нас всех очень сильно тормозят такие психологические моменты, создают заметные трудности. А так из мужчин выделяются Перро и Джакомель. Это сейчас два ведущих спортсмена, на которых можно равняться и в плане стрельбы, и плане хода, — сказал Бажин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.