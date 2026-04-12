Кирилл Бажин сравнил скорость стрельбы биатлонистов в России и на Кубке мира

Российский биатлонист Кирилл Бажин высказался о скорости стрельбы российских биатлонистов и спортсменов на Кубке мира.

– У нас сейчас активно обсуждается, что уровень российского биатлона заметно ниже международного, в частности это касается скорости стрельбы. Как нам это исправлять?
– Очень много насчёт этого разговаривали с тренером по стрелковой подготовке, который нас был в этом году, – Андреем Викторовичем Падиным. На самом деле мы очень пристально следим за временем стрельбы. Да, есть пара человек, которые на Кубке мира стреляют очень быстро. Но нельзя забывать, что у нас и немножко другие погодные условия. Мы стреляем в мороз, а нас сравнивают по времени с теми, кто бежит чуть ли не в ноль градусов. В этом году очень было показательно, когда они на Кубке мира бежали в -10 с ветром. У всех время упало до наших показателей, они ещё и ошибаться много стали. Это всё настолько зависит от погоды на самом деле.
Основная масса наших спортсменов не проигрывает. Да, секунды две, может быть, уступает на огневой позиции. Если взять среднестатистические результаты Кубка мира, то мы наравне находимся, — сказал Бажин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

