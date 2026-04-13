Виттоцци: если бы не удалось выиграть золото ОИ, то я была бы очень разочарована

Олимпийская чемпионка – 2026 итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала, насколько важным для неё было завоевание золотой медали на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Только после того, как я выиграла золото, я почувствовала настоящее внутреннее спокойствие. Целью было золото — чтобы в день, когда я завершу карьеру, я могла сказать, что решила эту задачу.

Если бы мне этого не удалось, это стало бы огромным разочарованием», – приводит слова Виттоцци Ski-Nordique.

На Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо Виттоцци взяла золотую медаль в гонке преследования, а также стала серебряным призёром Игр в смешанной эстафете.